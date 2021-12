Gas Sales, fissati i recuperi: il 23 dicembre a Verona, il 26 con Vibo Valentia

La Lega Volley ha fissato il calendario dei recuperi di campionato per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, costretta a saltare due partite a causa di un focolaio Covid che ha colpito sette componenti del gruppo squadra.

In attesa di nuovi accertamenti, che si spera possano essere incoraggianti, il calendario prevede che la gara tra Verona Volley e Gas Sales Bluenergy del 12 dicembre venga recuperata giovedì 23 dicembre alle 19.00.

La gara tra i biancorossi e Vibo Valentia che non si giocherà sabato sarà recuperata domenica 26 dicembre alle 18.00 presso il Palabanca.

La gara tra Ravenna e Gas Sales Bluenergy del 26 dicembre sarà posticipata a mercoledì 12 gennaio 2022 alle 20.30.

Il 2 gennaio scatterà la Coppa Italia: Piacenza è già qualificata, ma le due gare determineranno la posizione in classifica e quindi gli accoppiamenti.