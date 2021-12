Ultima di andata per il Piace, arriva il Seregno. Cesarini torna tra i convocati

Piacenza Calcio pronto all’ultimo turno del girone di andata, che si disputerà oggi pomeriggio, 18 dicembre. Fischio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Garilli” contro il Seregno, formazione che negli ultimi tempi è stata travolta dalle questioni societarie, i cui effetti si sono percepiti poi anche in campo nell’ultima partita con la pesante sconfitta interna per 4-1 da parte del Lecco. Avversario più “malleabile” per questi motivi? Alla vigilia del match mister Cristiano Scazzola ha analizzato in anticipo la gara e non è di questo avviso: “Sicuramente non sarà una partita facile, ma come tante altre, non ci sono partite facili in questo campionato, e soprattutto in questo girone, a maggior ragione dobbiamo pensare a noi stessi per cercare di dare continuità al secondo tempo visto domenica scorsa in casa della Feralpisalò, per tentare di portare a casa tre punti che sarebbero importantissimi per la nostra classifica”.

Come detto, la squadra biancorossa arriva a questo impegno dopo una prestazione confortante su un campo difficile, e addirittura con qualche rammarico per aver sbagliato qualcosa di troppo in casa della Feralpi, ma è stata una partita da bicchiere mezzo pieno: “Certamente ci ha dato la consapevolezza, come abbiamo già visto nelle partite passate, che quando siamo il vero Piacenza ce la possiamo giocare contro tutte le squadre, poi a volte gli episodi fanno la differenza ed è su questo aspetto che dobbiamo lavorare per migliorare. Però c’è anche la consapevolezza di aver fatto un ottimo secondo tempo a Salò, siamo stati intensi e brillanti e dobbiamo quindi credere nelle nostre potenzialità”.

Dall’altra parte c’è la squadra di mister Mariani in un momento certamente complicato, più per quello che è successo fuori dal campo che sul rettangolo di gioco. Va però sottolineato che il Seregno in questo momento è davanti al Piacenza in classifica, di un solo punto, e una vittoria consentirebbe così di scavalcare un’altra diretta concorrente.

“Il Seregno è una neo promossa che ha costruito una squadra per fare un buon campionato – ha puntualizzato Scazzola – ha preso giocatori come Cocco, Cernigoi e lo stesso Borghese che sono elementi che hanno fatto anche la categoria superiore. Però ripeto, a prescindere dall’avversario, sarà importante il nostro atteggiamento, che, come abbiamo visto anche in passato, sarà fondamentale”.

FORMAZIONE – Mister Scazzola dovrebbe dunque riproporre un’undici iniziale che ricalcherà quello visto domenica scorsa a Salò: Pratelli in porta, davanti la difesa a tre composta da Armini, Nava e Marchi, centrocampo a quattro con Parisi, Marino, Suljic e Giordano, in attacco Gonzi e Rabbi a supporto della prima punta Raicevic. Torna tra i convocati Alessandro Cesarini.

PIACENZA-SEREGNO

PIACENZA (3-4-2-1): Pratelli; Armini, Nava, Marchi; Parisi, Marino, Suljic, Giordano; Gonzi, Rabbi; Raicevic. (Libertazzi, Tafa, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Codromaz, Marino, Bobb, Simonetti, Gissi). All. Scazzola.

SEREGNO (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Rossi; Cortesi, Gemignani, Mandorlini, Invernizzi, Zoia; Cocco, Cernigoi. (Magnani, R. Marino, Solcia, Ronci, St Clair, Alba, Vitale, Jimenez, Scognamiglio, F. Marino, D’Andrea). All. Mariani.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.