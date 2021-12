Oggi tutti in campo tranne il girone A di Seconda categoria RISULTATI IN TEMPO REALE

L’Eccellenza in campo per la prima di ritorno, la Promozione e la Prima categoria per la seconda giornata, Seconda categoria girone B che recupera la prima di andata e Terza categoria in campo per il recupero della 14esima di andata, seppure con un programma dimezzato. Ferma fino al nuovo anno la Seconda categoria girone A,

Questo il menù che offre oggi il calcio dilettantistico piacentino: tutti in campo alle 14.30, in una giornata che dovrebbe risparmiare nebbia e ghiaccio, elementi che ieri hanno portato alla sospensione dopo il primo tempo di Gotico Garibaldina-Vigolo (con gli ospiti in vantaggio 0-1).

IL PROGRAMMA

Eccellenza

Cittadella-Arcetana 1-0

San Michelese-Rolo 3-6

Agazzanese-Piccardo Traversetolo

Colorno-Campagnola

Fidentina-Salsomaggiore

Real Formigine-Modenese

Felino-Bibbiano

Riposa: Nibbiano&Valtidone

Promozione

Carignano-Fiore Pallavicino 2-1

Gotico Garibaldina-Vigolo sospesa

Alsenese-Tonnotto

Bobbiese-Il Cervo

Medesano-CastellanaFontana

Pontenurese-Langhiranese

Viarolese-Noceto

Prima Categoria

Borgonovese-Vigolzone

Podenzano-Sarmatese

PontollieseGazzola-Rottofreno

Sannazzarese-Sporting Fiorenzuola

Spes-Ziano

Zibello-CarpanetoChero

Riposa: Fidenza

Seconda Categoria Girone B

Arquatese-Scanderbeg

Caorso-Salicetese

Corte Calcio-Virtus San Lorenzo

Fraore-Sissa ore 17

Montebello-Vicofertile

San Leo-Pro Villanova

Club Mezzani-Lugagnanese

Terza Categoria

Virtus Piacenza-Fulgor Fiorenzuola 2-1

Folgore-Pol.BF

Primogenita-Cadeo

Vernasca-Travese

Bivio Volante-Gerbido rinviata

Gropparello-Pianellese rinviata

San Giorgio-Alseno rinviata

Lyons Quarto-San Polo rinviata