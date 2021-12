Nava e Stronati a Zona Calcio, Piace e Fiore a caccia del botto finale

L’ultimo impegno del 2021 di martedì 21 dicembre per Piacenza e Fiorenzuola è stato al centro della puntata di ieri sera di Zona Calcio, condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, con il giornalista Marco Villaggi. Ospiti in studio il difensore biancorosso Riccardo Nava e il centrocampista rossonero Riccardo Stronati.

Nava non ci sarà per squalifica e ha considerato “un passo in avanti la gara contro il Seregno, come già visto a Salò, peccato per il gol subito su palla inattiva e questo è il nostro grosso problema, dobbiamo migliorare”. Speriamo già dalla trasferta a Trento, “una neopromossa con un buon budget e giocatori di valore, nella partita di andata hanno strappato un pareggio. In questa occasione però potremmo avere dei rientri importanti, per cui andiamo a Trento per vincere”. Niente da fare nemmeno per Stronati, che non potrà scendere in campo per infortunio, il centrocampista ha espresso rammarico “per la partita contro la Giana perché abbiamo avuto le occasioni per chiudere la gara e non siamo riusciti a farlo, un peccato. Non facciamo mai gol su palla inattiva, bisogna migliorare”. I rossoneri sperano di ripetere la prestazione e la vittoria del girone di andata contro la Feralpisalò, “ma sarà una partita diversa e molto difficile, molto forte fisicamente e tecnicamente, noi però abbiamo dimostrato di poter fare bene con le squadre di alta classifica, è con le altre che dobbiamo fare di più”. Infine, una promessa: “A gennaio torno sicuramente a giocare”.

Nella seconda parte spazio al calcio dilettanti con ospiti in studio Nicolas Silva e Julian Calegari del Carpaneto Chero, in testa nel campionato di Prima Categoria. “Una vittoria sofferta ieri contro lo Zibello, eravamo in inferiorità numerica eppure dal secondo tempo abbiamo dominato” ha raccontato Silva. Calegari ha aggiunto che “c’è stato un momento di blackout nelle scorse gare, ma lo abbiamo superato bene e siamo determinati a mantenere la testa della classifica”.