Alle 20.30 torna Zona Calcio su Telelibertà: ospiti Nava e Stronati

Penultima puntata del 2021, questa sera alle 20.30, per Zona Calcio, la trasmissione in diretta dallo Spazio Rotative condotta dal giornalista Michele Rancati e da Alessandra Carlà.

In primo piano, la Serie C, con Piacenza e Fiorenzuola: entrambe sono reduci da un pareggio per 1-1 nel turno di sabato (biancorossi in casa contro il Seregno, rossoneri a domicilio della Giana Erminio), ma sono già alla vigilia della prima giornata di ritorno, prevista per domani. Il Piace viaggerà alla volta di Trento, il Fiorenzuola riceverà la FeralpiSalò. Ospiti in studio, il difensore del Piace Riccardo Nava e il centrocampista del Fiorenzuola Riccardo Stronati.

Nella seconda parte spazio come sempre al calcio dilettantistico piacentino: ieri sono scese in campo tutte le categorie dall’Eccellenza alla Terza, ad eccezione del girone B di Seconda.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

