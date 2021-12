Atletica Piacenza: festa con Babbo Natale per bambini e ragazzi

Sabato 18 dicembre l’Atletica Piacenza ha organizzato una bellissima giornata di gioco per i bambini dei “Centri di Avviamento allo Sport”: il sodalizio biancorosso ci teneva particolarmente ad augurare buon Natale ai piccoli atleti e ai loro genitori, in uno spirito di attenzione verso i tesserati di tutte le età.

“Nella filosofia dell’associazione, l’atletica deve essere prima di tutto un gioco per i più piccoli, un modo per esprimere la gioia di stare insieme. Questa, infatti, deve essere il primo obiettivo per chi promuove lo sport: proporre un’attività educativa e divertente per bambini e ragazzi. Convinti di questo, i risultati sportivi di alto livello sono poi una conseguenza della passione che viene trasmessa da educatori ed allenatori”- si legge in una nota.

La grigia giornata invernale è stata rasserenata da giochi, gare e attività tutte a tema atletica leggera. Alla fine, tutti i partecipanti sono stati premiati con dolci natalizi.

Sotto la duplice guida dell’organizzatrice dell’evento Sabina Cappa e del responsabile tecnico per il settore dei più piccoli Alessandro Figoli, si è attivata un’intera squadra di allenatori e atleti biancorossi: Edoardo Rossi, Lorenzo Perazzoli, Maria Marchesi, Pietrina Casamassima, Chiara Rossetti, Alice Saltarelli, Francesca Totaro. Insieme a loro, anche un Babbo Natale d’eccezione: il tecnico Salvatore Rinaldi si è infatti prestato a far divertire i bambini impersonando il più celebre tra i personaggi natalizi.