Fiorenzuola, ultima fatica dell’anno: al Comunale c’è la Feralpisalò

Ultima fatica dell’anno solare per il Fiorenuzola, prima giornata del girone di ritorno per la serie C. Al termine di un 2021 eccezionale, caratterizzato dalla storica promozione, i ragazzi di Tabbiani affrontano al Comunale (ore 18), la Feralpisalò, quarta forza del torneo e reduce dal ko rimediato al cospetto del Renate. Partita proibitiva anche alla luce della stanchezza palesata dai rossoneri nel corso delle ultime uscite. Molti i dubbi di formazione, con Ferri e Nelli non al meglio, Currarino che lamenta un malanno a un piede e che dunque non sarà al meglio. Il Fiorenzuola punta a ripetere quanto combinato nel match di andata, quando i valdardesi riuscirono a violare il “Lino Turina” grazie ai gol di Nelli e Mamona. Proprio quest’ultimo dovrebbe partire dal primo istante, mentre si profila una nuova panchina per Nicolò Bruschi. Queste le probabili formazioni:

FIORENZUOLA-FERALPISALO’

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Potop, Ferri, Varoli, Guglieri; Currarino, Zaccariello, Palmieri; Mamona, Tommasini, Giani. (Burigana, Olivera, Dimarco, Maffei, Esposito, Fiorini, Cavalli, Arrondini, Giani, Danovaro, Godano, Nelli, Bruschi). All.Tabbiani.

FERALPISALO’ (4-3-1-2) Liverani; Salines, Damonte, Bacchetti, Brogni; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Corradi; Guerra, Spagnoli. (Porro, Venturelli, Zanini, Corrado, Di Molfetta, Cristini, Guidetti, Gualandris, Luppi, Miracoli). All. Vecchi.

Arbitro: Costanza di Agrigento.