Questa sera alle 20.15 su Telelibertà puntata speciale di Zona Calcio

Questa sera, Zona Calcio chiuderà l’anno solare analizzando le partite di ieri di Piacenza e Fiorenzuola.

Una puntata speciale, che inizierà eccezionalmente alle 20.15, in cui non saranno commentate solamente le gare di ieri, ma più in generale la prima parte di stagione di biancorossi e rossoneri, protagonisti di ottime prestazioni e preoccupanti passaggi a vuoto.

Anche questa sera, non mancheranno aggiornamenti sul calcio dilettantistico piacentino.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

