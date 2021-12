Dallavalle agli studenti: “Chi segue la carriera sportiva non trascuri mai la scuola”

Giornata da ricordare per gli studenti dell’istituto Casali, che questa mattina hanno incontrato il campione piacentino di salto triplo Andrea Dallavalle.

Un appuntamento organizzato dalla scuola nell’ambito del progetto formativo di scienze motorie, tenuto al palazzetto dello sport di via Alberici. Gli alunni hanno fatto tante domande al campione, che ha raccontato la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo, svelato alcuni aneddoti e curiosità di una vita passata in pedana.

Il messaggio più bello che potesse dare loro è stato però questo: “La scuola mi ha aiutato tanto a diventare un campione, devo ringraziare i miei professori. Sono sempre stato convinto che, oltre a coltivare una carriera sportiva, occorra farlo anche con quella scolastica e accademica. Serve organizzazione da questo punto di vista e in questo ambito i professori devono dare una mano ai ragazzi che fanno sport”. Terminato il 2021 con la grande soddisfazione delle Olimpiadi, Dallavalle si sta già preparando per la prossima stagione: “A breve inizierà la stagione indoor di gennaio e febbraio, dobbiamo ancora decidere che gare fare, poi ci sarà la outdoor con Mondiali ed Europei. Sarà un anno pieno, dobbiamo capire quali gare effettuare e le date giuste in cui esordire, sperando che sia un anno bello come questo 2021”.

