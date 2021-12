Alle 21 torna Volley Piacenza: coach Bernardi presenterà la sfida con la Lube

Il Covid è ormai alle spalle in casa Gas Sales Piacenza, ma non quell’andamento altalenante che sta caratterizzando il cammino della squadra biancorossa. Questa sera, 27 deicembre, “Volley Piacenza #atuttogas” tornerà in onda su Telelibertà dalle 21.00, alla vigilia della gara contro i campioni d’Italia di Civitanova.

Il conduttore Marcello Tassi sarà accompagnato da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Immagini e approfondimenti serviranno per analizzare l’ultimo turno di Superlega, e insieme agli ospiti in studio ci si avvicinerà alla partita di domani: ci saranno coach Lorenzo Bernardi, i giocatori Alessandro Tondo e Damiano Catania, oltre a Stefano Bersani, titolare di Arredorama, sponsor Gas Sales che si è occupato del restyling degli spogliatoi del Palabanca. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.