Il caos calendari sotto i riflettori di Volley Piacenza. Gas Sales in campo nel 2022

“Caos calendari” in casa Gas Sales, dopo l’ultimo rinvio della gara contro Civitanova, regna l’incertezza su quando i biancorossi giocheranno il prossimo turno. Tema affrontato nell’ultima puntata di Volley Piacenza, condotta da Marcello Tassi con coach Lorenzo Bernardi, i giocatori Alessandro Tondo e Damiano Catania e Stefano Bersani titolare di Arredorama sponsor Gas Sales.

“Purtroppo sono dinamiche che noi non possiamo controllare – ha detto l’allenatore biancorosso in merito – questa è una pandemia mondiale che ha momenti migliori e altri peggiori, ora come ora la risalita dei contagi ha portato a una serie di rinvii. In questa condizione bisogna essere bravi a pianificare la stagione, sembra facile spostare le varie partite, ma non è così. Allo stesso tempo, noi dovremo essere bravi a organizzare il lavoro e a farci trovare nella migliore condizione possibile quando si giocherà”.

Tondo ha quindi evidenziato alcune difficoltà che potrebbero sorgere in questo periodo: “Per noi giocatori il rischio maggiore è che ci possano essere dei cali, di concentrazione oppure fisici, dettati dal fatto che in questo ultimo scorcio di stagione ci siamo purtroppo dovuti allenare a ranghi ridotti, una complicazione che ha anche condizionato inevitabilmente il lavoro dello staff tecnico. Sta a noi dunque rimanere sul pezzo e adattarci alla situazione, solo così possiamo fare bene quando finalmente torneremo in campo”.

Catania ha infine fatto affidamento all’aspetto mentale per superare insieme ai compagni la confusione generata dallo spostamento delle gare causa Covid: “Dobbiamo essere bravi soprattutto con la testa e ad avere l’atteggiamento giusto durante gli allenamenti. Non è stato semplice l’ultimo periodo, alcuni compagni non hanno potuto lavorare, ma adesso siamo finalmente tornati a essere al completo, tutti e 14, e abbiamo ripreso ad allenarci normalmente”.