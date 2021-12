Il Karate Farnesiana torna dai Campionati nazionali Csen con nove medaglie

Continuano i successi per il Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic che ha vinto una pioggia di medaglie (4 ori, 2 argenti e tre bronzi) al campionato nazionale Csen al Playhall di Riccione alla quale hanno aderito centocinque società con mille atleti provenienti da tutta Italia. Medaglia d’oro per Giulia Ghilardotti, nella categoria senior -55kg, che ha vinto i tre incontri con ampio vantaggio sulle brave e determinate avversarie. Anche per Mattia Bongiorni medaglia d’oro con quattro incontri disputati nella categoria esordienti -58kg e per Bouraya Sofia nella categoria -68kg (cinture colorate). Esordio eccellente per Eva Dallavalle che, alla sua prima competizione, conquista la medaglia d’oro nella categoria esordienti -45kg (cinture colorate) dimostrando grandi qualità tecniche e tattiche. Martina Genovese nella categoria cadette -47kg si è aggiudicata la medaglia d’argento superando quattro incontri molto intensi. Flavio Ghilardotti, nella categoria senior -67kg, ha conquistato la medaglia d’argento dopo aver disputato cinque incontri nei quali ha dimostrato un’eccellente preparazione atletica. Medaglia di bronzo per Angelica Ghilardotti nella categoria junior -53 kg, Luca Caruso nella categoria cadetti -62kg (cinture colorate) e Maristella Salvo nella categoria esordienti -50kg (cinture colorate). Risultati che soddisfano pienamente il maestro Gian Luigi Boselli, l’allenatore Pier Paolo Cagnoni e il tecnico Giorgio Livelli.

