“Troppi casi di Covid”: slitta al 2 febbraio la ripresa del campionato di Serie C

Considerare le condizioni di incertezza e il periodo delicato derivante dall’emergenza Covid, la Lega Pro ha deciso di far slittare la ripresa del campionato di Serie C dopo la sosta, posticipando la 2° giornata di ritorno. Le sfide Piacenza Calcio-Virtus Verona e Renate-Fiorenzuola non si giocheranno più il 9 gennaio bensì il 2 febbraio 2022.

Inoltre, la Lega Pro ha modificato la programmazione delle gare di Serie C relative anche alla quinta e alla sesta giornata del girone di ritorno.

AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE 2°, 5° E 6° GIORNATA DI RITORNO