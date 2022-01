Lutto nella pallanuoto: muore Vincenzo Di Grande, allenatore di 40 anni

Il mondo della pallanuoto piacentina piange l’improvvisa scomparsa di Vincenzo Di Grande, allenatore di 40 anni che da due stagioni guidava l’Everest Pallanuoto Piacenza nel campionato di serie B. La morte è avvenuta martedì 4 gennaio. Da Siracusa, sua città natale, sono arrivati a Piacenza la sorella ed i genitori.

Molto conosciuto ed apprezzato nell’ambiente della pallanuoto italiana, Vincenzo Di Grande ha un importante trascorso come giocatore nell’Ortigia di Siracusa, in serie A1, ma anche come tecnico si stava facendo strada dopo l’esperienza milanese e soprattutto, quella piacentina. Nell’Everest Piacenza occupava il ruolo di allenatore della squadra seniores unitamente a quello di direttore tecnico di tutte le squadre giovanili biancorosse.

“Una vera tragedia – l’ha definita il presidente Roberto Gatti –; tutti noi ci uniamo al cordoglio dei familiari per la scomparsa di un grande amico oltre che di una grande figura della pallanuoto”.