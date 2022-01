Volley di C, D e del settore giovanile stoppato dal 4 al 23 gennaio

Anche il volley di serie C e serie D ha optato per la temporanea sospensione dei campionati. NOn solo, la Fipav, vista la delicata situazione legata ai contagi, ha disposto lo stop dei campionati giovanili regioanli e territoriali dal 4 al 23 gennaio. Nel periodo tra il 15 e il 23 del mese saranno invece consentiti, previo accordo tra le società, i recuperi dei match rinviati nelle scorse settimane.

Per i campionati nazionali di serie B, maschili e femminili, non è prevista alcuna sospensione totale. L’attività prosegue seguendo lo schema previsto dai protocolli, rinviando le gare a data da destinarsi qualora non ci siano le condizioni di sicurezza per poter giocare.