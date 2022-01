Befana amara per Gas Sales Bluenergy. A Milano vince la Power Volley 3-1

Brutta sconfitta per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, battuta 3-1 in trasferta da Milano nel pomeriggio del 6 gennaio. 31-29, 23-25, 25-22, 25-18 i parziali di un match troppo sofferto per la squadra di Bernardi, soprattutto al servizio e in difesa. Gas Sales che rimane al quinto posto, domenica gara casalinga contro Modena.

