Nuova tegola in casa Piace: distorsione alla caviglia per Simone Rabbi

Nuova tegola in casa Piacenza. Dopo aver registrato il rientro in gruppo di Alessandro Cesarini che ha smaltito l’infortunio muscolare di diverse settimane fa, la squadra biancorossa perde un altro attaccante. Simone Rabbi infatti, nel corso dell’ultima seduta di allenamento, “in seguito a uno scontro di gioco, ha riportato una distorsione di secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti – si legge sul comunicato della società -. Il percorso riabilitativo ed i tempi di recupero saranno stabiliti nei prossimi giorni dallo staff medico”. In infermeria rimane anche Andrea Corbari che sta recuperando da un infortunio ai legamenti del ginocchio.

Nel frattempo, vista la situazione inerente il livello di contagi Covid, nelle ore scorse il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha paventato un ulteriore rinvio dell’avvio del campionato, ad oggi fissato per il 16 gennaio.