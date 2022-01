Calcio e pandemia, Piacenza-Triestina rinviata al 22 febbraio

Il Piacenza Calcio 1919 informa che la gara Piacenza Calcio – Triestina, valevole per la terza giornata del girone di ritorno ed in programma domenica 16 gennaio 2022, sarà disputata mercoledì 23 febbraio 2022 con fischio d’inizio alle ore 18.00.

Lo spostamento della sfida fa seguito alla decisione della Lega Pro, come da comunicato n. 176/L del 7 gennaio 2022, di rinviare l’intera terza giornata del girone di ritorno a causa delle condizioni di incertezza dettate dalla situazione pandemica.

