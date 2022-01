Niente Coppa Italia per i Rugby Lyons. La partita che i bianconeri avrebbero dovuto giocare oggi, 8 gennaio, al Beltrametti contro Padova è stata rinviata, troppi infatti i casi di positività al Covid tra i padroni di casa. Lyons che dovranno così subire la sconfitta a tavolino per 20-0, e che torneranno in campo per la Coppa Italia sabato 22 gennaio a Viadana.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà