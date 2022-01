Gas Sales Bluenergy, voglia di riscatto: al Palabanca arriva Modena

Dopo la sconfitta rimediata nel turno dell’Epifania, la Gas Sales Bluenergy va a caccia di riscatto: oggi, domenica 9 gennaio, alle 18, al Palabanca è di scena Modena, seconda forza del campionato. All’andata, i biancorossi riuscirono nell’impresa di piegare al PalaPanini la squadra di Andrea Giani. Un confronto che arriva però in un momento molto delicato per Piacenza, costantemente alla ricerca di una continuità di risultati che non sembra appartenere ai ragazzi di coach Bernardi, ora al sesto posto in graduatoria, ma con ben tre sfide da recuperare.

Anche il turno odierno è condizionato pesantemente dai guai legati al Covid: oltre al match di Piacenza, si affrontano Milano e Vibo Valentia. Proprio i calabresi saranno ospiti dei biancorossi mercoledì prossimo per il recupero del 13esimo turno di andata di un campionato di Superlega che prosegue a fatica.