Piace, se ne va De Grazia: dal Teramo potrebbe arrivare l’esterno Rillo

Ripresa del campionato di serie C che è prevista per domenica 23 gennaio (sempre che la curva dei contagi lo consenta) e Piacenza che sta sondando timidamente il mercato per sistemare le lacune emerse nel corso del girone di andata. Nel frattempo però, il ds Marco Scianò sta procedendo con le operazioni in uscita: il centrocampista De Grazia, arrivato a torneo già in corso, saluta Piacenza e torna al Teramo. Non sarà però lo scambio con Lombardo a suggellare l’operazione. Più probabile l’arrivo dell’esterno mancino di difesa Francesco Rillo, di proprietà del Benevento. Teramo che invece è una delle possibili destinazioni di Codromaz, altro giocatore biancorosso con la valigia in mano da tempo. Non farà parte del gruppo di mister Scazzola nemmeno Angileri (zero presenze in campionato) che la Sampdoria, proprietaria del cartellino del difensore, girerà sempre in prestito al Messina.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà