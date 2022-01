Calciomercato: Rillo al Piacenza, Sartore al Fiorenzuola

Nuovi rinforzi di calciomercato per le squadre piacentine. Il Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo il Teramo per il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo De Grazia, oltreché di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Rillo sempre dal Teramo in accordo con il Benevento, club proprietario del cartellino.

Il Fiorenzuola comunica di aver sottoscritto l’accordo per le prestazioni sportive dell’attaccante esterno Perez Francisco Sartore Dos Santos, in trasferimento dalla Turris. Classe 1995, nato in Brasile ma con nazionalità italiana, Sartore è giunto in Italia nel 2012 maturando la sua prima esperienza con la primavera del Genoa. Da lì un percorso in serie C con le maglie di Mantova, Lucchese, Matera, Alessandria e Bisceglie.