Domani la sfida con Vibo: stasera a “Volley Piacenza” ospiti Stern e Caneschi

Non c’è nemmeno il tempo, o quasi, di tirare il fiato in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La squadra di coach Bernardi, dopo la tanto bella quanto sfortunata rimonta condotta contro Modena domenica pomeriggio, è già alla vigilia di un’altra gara di Superlega. Domani sera, infatti, i biancorossi affronteranno Vibo Valentia nel recupero di campionato, partita importante perché definirà la griglia per gli accoppiamenti della Coppa Italia e dunque l’avversaria ai quarti di finale di Brizard e compagni. Come arriva la squadra a questo primo crocevia della stagione? Lo sapremo direttamente dai protagonisti, che saranno in studio stasera nella nuova puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21 su Telelibertà.

A condurre il programma sarà il giornalista Marcello Tassi, accompagnato da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. La partita contro Vibo verrà giocata in anticipo dal botta e risposta degli ospiti: per la Gas Sales ci saranno l’opposto Toncek Stern, votato Mvp contro Modena, e il centrale Edoardo Caneschi, anche lui autore di una grande prova con il 100 % in attacco. Vibo risponderà in collegamento video con il centrale Davide Candellaro, che lo scorso anno ha vestito la maglia biancorossa. Immagini e commenti condiranno il tutto per analizzare l’ultima gara di campionato e il momento attuale della Superlega. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.