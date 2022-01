Tempo di Coppa per la Gas Sales: domani si gioca i quarti di finale con Modena

Domani al PalaPanini la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sfiderà Modena (fischio d’inizio alle 18.00) in un match che vale un posto alla Final Four di Coppa Italia, che si giocherà il 5 e 6 marzo a Bologna o Rimini. Quarti di finale della manifestazione, quarto contro quinta in classifica al termine del girone di andata. Gara equilibrata stando la posizione in classifica al giro di boa delle due squadre che in questa stagione si sono già affrontate due volte: una vittoria per parte. E proprio domenica scorsa in campionato è stata Modena a vincere al tie break.

A presentare l’incontro di ha pensato Maxwell Holt, centrale biancorosso: “E’ una settimana un po’ strana perché stiamo recuperando le partite arretrate a causa del Covid. Mercoledì abbiamo giocato con Vibo, ora mettiamo la testa su Modena, che è una squadra che abbiamo già incontrato pochi giorni fa e che conosciamo abbastanza bene. Sono forti in quello che fanno, hanno atleti importanti e giocano una pallavolo ad alto livello. Noi dobbiamo cercare di giocare come abbiamo fatto dal terzo set in poi”.