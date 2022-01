La Gas Sales vuole la rivincita: alle 18 i biancorossi sfidano Modena nei quarti di Coppa

Modena e Gas Sales Bluenergy ancora avversarie ad una settimana di distanza. Domenica scorsa si giocava in campionato e la gara si è conclusa al tie break che ha sorriso ai canarini, oggi al PalaPanini (ore 18.00) si gioca per l’accesso alla Final Four di Coppa Italia.

Gara secca, chi vince prosegue nella corsa alla coccarda tricolore, chi perde chiude qui la sua avventura nella manifestazione. Quarta (Modena) contro quinta (Gas Sales Bluenergy alla fine del girone di andata, sulla carta l’incrocio dei quarti di finale più emozionante e combattuto. Il fattore sorpresa può essere dietro l’angolo anche se favorita d’obbligo è Modena che campionato attualmente occupa il secondo posto in classifica. Mentre Piacenza è sul quinto gradino della graduatoria. Modena è la regina incontrastata della Coppa Italia con 12 vittorie e arriva a questa sfida dopo il passo falso di mercoledì scorso in Francia con il Tours nell’andata degli ottavi di Cev Cup, sconfitta che è arrivata dopo 13 vittorie consecutive tra campionato e coppa. La Gas Sales Bluenergy arriva a Modena reduce dal successo nel recupero di campionato giocato mercoledì scorso con Vibo Valentia. Piacenza ha vinto la Coppa Italia nel marzo del 2014 con Perugia.

Non dovrebbero esserci novità in casa biancorossa in fatto di formazione. Tutto il roster è a disposizione del tecnico Lorenzo Bernardi. Quello odierno è il terzo confronto tra le due squadre in questa stagione: in campionato all’andata vinse Piacenza, al ritorno Modena al tie break.

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA – Oggi ore 18.00 Trento – Monza Lube Civitanova – Milano Modena – Gas Sales Bluenergy.

Mercoledì 19 ore 20.30 Perugia – Padova.

Coppa Italia ma non solo. Oggi si giocherà anche una gara di campionato valida per la quinta giornata di ritorno: in campo Taranto – Verona.