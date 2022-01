Gas Sales, il palleggiatore Brizard eletto miglior pallavolista del mondo

Per VolleyballWorld (Federazione internazionale del volley) è Antoine Brizard, palleggiatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza, il numero 1 del mondo per il 2021. Brizard, approdato in biancorosso la scorsa estate dopo aver vinto le Olimpiadi con la nazionale francese, si è piazzato davanti a un altro palleggiatore della Superlega, Luciano De Cecco (Lube Civitanova). Dei primi 12 della classifica solo tre atleti non giocano nel campionato italiano.

