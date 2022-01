Il calcio dilettanti si prende altre due settimane: ripartenza il 27 febbraio

E’ ufficiale l’ulteriore slittamento della data di ripartenza dei campionati dilettantistici e giovanili: non più il 13 febbraio come inizialmente previsto, ma due settimane più tardi. Dalla Promozione fino ai tornei inferiori, i campionati partiranno nuovamente a pieno regime a partire dall’ultimo weekend di febbraio. Questo il responso del Crer dopo la riunione con le società dei giorni scorsi, mentre si attendono novità per l’Eccellenza. Ad oggi, sono confermate le gare di recupero in programma domenica che dovrebbero vedere in campo Agazzanese e Nibbiano, opposte rispettivamente a Rolo e Formigine. Il campionato prenderà invece avvio domenica 30 gennaio, salvo nuovi provvedimenti da parte della delegazione regionale della Figc.

