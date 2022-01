Brizard, Recine e Zlatanov ospiti questa sera a “Volley Piacenza” su Telelibertà

Non c’è nemmeno il tempo di festeggiare la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che domani sera dovrà tornare in campo per il recupero di campionato contro la Lube Civitanova. Una super-sfida attende dunque i biancorossi, alle ore 20.30 al Palabanca i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi se la dovranno vedere contro i campioni d’Italia e servirà il massimo della concentrazione per strappare qualche punto.

Partita che verrà “giocata” in anticipo già questa sera su Telelibertà: alle ore 21 tornerà infatti come ogni martedì “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma condotto da Marcello Tassi che analizza a fondo il mondo Gas Sales. Scopriremo come sta la squadra e come stanno vivendo il momento i protagonisti grazie alle analisi di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e del giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini, oltre a vedere immagini e grafiche relative al campionato di Superlega, della Coppa Italia e a un focus sul prossimo turno. Ospiti nello studio di Marcello Tassi ci saranno inoltre due campioni della squadra biancorossa, il palleggiatore Antoine Brizard, fresco di nomina a miglior giocatore del mondo 2021 secondo VolleyballWorld, e lo schiacciatore Francesco Recine, votato Mvp della grande vittoria ottenuta a Modena domenica scorsa, insieme al direttore generale della Gas Sales Bluenergy Hristo Zlatanov. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.