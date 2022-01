Dopo quella di Modena la Gas Sales cerca un’altra impresa: al Palabanca arriva la Lube

Si torna in campo. Questa sera al Palabanca (ore 20.30) Gas Sales Blunergy e Lube Civitanova giocano il recupero della seconda giornata di ritorno. Stati d’animo ben diversi stasera in campo. La Gas Sales Bluenergy è reduce dalla vittoria con Modena che è valsa la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, Civitanova arriva invece dallo stop nei quarti di finale contro Milano che l’hanno fatta abdicare con anticipo dopo due trofei portati a casa negli ultimi due anni. Arriva una “big ferita” che anche stasera dovrà fare i conti con qualche infortunato. Certa l’assenza di Juantorena, probabili quelle di Kovar e Anzani dopo il problema muscolare al braccio destro che gli ha impedito di scendere in campo contro Milano.

In casa Gas Sales Bluenergy l’obiettivo è dare continuità ai risultati e consolidare l’attuale quinto posto in classifica. Coach Bernardi può contare su tutto il roster. Sfida nella sfida quella tra i due palleggiatori Brizard e De Cecco ma anche quella tra i due opposti Lagumdzija e Zaytsev sarà tutta da gustare.

PROBABILI FORMAZIONI

Gas Sales Bluenergy: Brizard, Lagumdzija; Caneschi, Holt; Rossard, Recine; Scanferla (L). A disposizione: Russell, Stern, Antonov, Cester, Pujol, Tondo (L), Catania. All.: Bernardi

Lube Civitanova: De Cecco, Zaytsev; Simon, Diamantini; Lucarelli, Yant; Balaso (L). A disposizione: Garcia, Sottile, Marchisio (L), Penna, Anzani, Ambrose. All.: Blengini.