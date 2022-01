Piace, primo allenamento per Luca Castiglia. Domani la presentazione

Primo allenamento in biancorosso questo pomeriggio per Luca Castiglia, nuovo acquisto del Piacenza Calcio. Al centrocampista classe 1989, arrivato dal Modena, spetta il compito di prendere in mano le redini della mediana dopo la momentanea uscita di scena di Andrea Corbari, che si sottoporrà ad un’operazione per rinforzare i legamenti lesionati (per lui stagione finita). Castiglia, già a disposizione di mister Scazzola, verrà presentato ufficialmente nella giornata di domani.

