Piace, presentato Luca Castiglia: “Voglio trascinare la squadra ai playoff”

Presentazione ufficiale questa mattina per Francesco Cosenza, Francesco Rillo, Max Rossi, Davide Munari e Luca Castiglia, nuovi acquisti del Piacenza Calcio.

Proprio Castiglia ha tutte le intenzioni di diventare “il nuovo Corbari”. “Ho sentito parlare molto bene di lui – ha detto il centrocampista appena arrivato – e mi spiace davvero per quello che gli è successo, cercherò in tutti i modi di non farlo rimpiangere”. L’obiettivo è quello di raggiungere i playoff, con questi nuovi rinforzi: “Sono arrivato ieri e ho fatto solo il primo allenamento, ma siamo carichi per vincere e ci proveremo fin da domenica. Voglio dare una mano alla squadra per fare qualcosa di importante e anche per far crescere i giovani”.