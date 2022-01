Bakery, anticipo di fuoco: alle 20.30 i biancorossi affrontano Pistoia in trasferta

Anticipo da bollino rosso per la Bakery, che questa sera alle 20.30 calcherà il parquet del PalaCarrara di Pistoia per sfidare la Giorgio Tesi Group, seconda forza del campionato a braccetto con Cantù. I biancorossi allenati da Federico Campanella sono reduci dalla prova di grande cuore nel derby perso 89-71 contro l’Assigeco, cedendo solamente nel quarto conclusivo dopo mezz’ora effettiva dove Raivio e soci hanno saputo sopperire alle assenze. Un’emergenza, quella della Bakery, che prosegue seppur con uno spiraglio di sereno all’orizzonte, come conferma lo stesso tecnico toscano che poi presenta l’incontro.

“Avremo ancora out – spiega Campanella – Perin per infortunio, mentre sul fronte-Covid i tre atleti assenti nel derby (Bonacini, Czumbel ed El Agbani), reduci da positività al virus, ora si sono negativizzati e hanno sostenuto la visita medica. Clinicamente sono a disposizione, ma è chiaro che a livello di forma lo stop si fa sentire e bisognerà agire con molta cautela sul loro utilizzo perché in un quadro del genere il rischio di infortunio è molto elevato. Per quanto riguarda i nostri avversari affronteremo una corazzata sul suo campo, sapendo che in difesa concede molto poco. Per questo, dovremo essere bravi a curare i piccoli dettagli in attacco e limitare gli errori, sapendo che a questi livelli vengono puniti”.