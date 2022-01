Gas Sales Bluenergy, torna in auge la suggestione Simon: sarebbe un clamoroso ritorno

Per ora è solamente un’indiscrezione, una notizia da “fantamercato”. Ma dato che sognare non costa nulla, tanto vale farlo. Stando a quanto scritto sul blog “Dal 15 al 25” dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini, opinionista fisso alla trasmissione di Telelibertà Volley Piacenza, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza avrebbe intavolato una trattativa per riportare in biancorosso Robertlandy Simon. Il centrale cubano, che nonostante i quasi 35 anni rimane uno dei migliori interpreti al mondo in quel ruolo, è attualmente una delle colonne portanti della Lube Civitanova, squadra con la quale ha vinto tutto. Per lui, come detto, si tratterebbe di un clamoroso ritorno, dato che ha vestito la maglia di Piacenza dal 2012 al 2014 vincendo una Challenge Cup e una Coppa Italia. Un “pensiero stupendo” che sta già emozionando i tifosi più nostalgici.

