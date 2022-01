Treviglio è troppo forte, l’Assigeco resiste solo un tempo: 99-85

Si chiude con il secondo ko consecutivo il trittico ravvicinato dell’Assigeco Basket, che nella terza partita in otto giorni cede 99-85 al PalaFacchetti di Treviglio. Per la squadra guidata nuovamente da Gabriele Grazzini (ma coach Salieri è pronto a tornare dopo l’indisposizione), si tratta della seconda sconfitta esterna ravvicinata dopo la beffa di Capo d’Orlando, arrivata a sua volta dopo la vittoria nel derby del PalaBanca contro la Bakery. Questa volta, il divario è stato maggiore, così come lo era la caratura di Treviglio, con i biancorossoblù in partita a grandi linee fino all’intervallo prima di soccombere nella ripresa.

La squadra di Carrea ha tenuto in mano le redini della partita, con i piacentini arrivati soltanto ad accarezzare l’aggancio nel secondo quarto senza tuttavia trovarlo prima di cedere alla distanza.

IL TABELLINO

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO-ASSIGECO PIACENZA 99-85

(24-16, 45-40, 72-62)

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Rodriguez 25, Miaschi 22, Sacchetti 17, Sollazzo 12, D’Almeida 10, Langston 8, Venuto 3, Bogliardi 2. N.e.: Abati Toure, Amboni. All.: Carrea

ASSIGECO PIACENZA: Devoe 22, Sabatini 18, Cesana 12, Pascolo 11, Guariglia 10, Querci 4, Galmarini 4, Carr 4, Deri. N.e.: Gajic. All.: Grazzini