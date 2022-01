Gas Sales Bluenergy, si allarga il cluster in casa biancorossa: i positivi salgono a otto

Salgono a otto i positivi al Covid in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: la società ha fatto sapere che oggi, dopo un controllo di routine, sono risultati positivi al test molecolare un membro del gruppo squadra e due membri dello staff, tutti regolarmente vaccinati e asintomatici. Nuovi contagi che si aggiungono ai cinque emersi nei giorni scorsi.

Nel rispetto delle normative vigenti, è stato attivato il protocollo con le misure sanitarie previste per gli atleti e lo staff tecnico e sono state informate le autorità competenti. Come da comunicazione della Lega Volley la prossima gara con Cisterna, originariamente in programma domenica, è stata rinviata a data da destinarsi.