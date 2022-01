Il piacentino Nicolò Fagioli convocato allo stage con la Nazionale di Roberto Mancini

Nicolò Fagioli si prepara a vivere una nuova avventura in maglia azzurra, questa volta però si tratta della Nazionale maggiore. Il talentuoso centrocampista piacentino, di proprietà della Juventus e in prestito quest’anno alla Cremonese in Serie B, è stato infatti convocato dal tecnico Roberto Mancini per lo stage di tre giorni in programma a Coverciano da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio. Un’opportunità estremamente interessante per Fagioli, dato che mister Mancini deve ancora allestire la rosa in vista degli spareggi per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

