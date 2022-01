Pratelli, Varoli e il presidente Figc Alberici ospiti stasera a Zona Calcio

Dopo il rinvio a causa dei tantissimi casi Covid che hanno colpito praticamente tutte le squadre, ieri è ricominciato il campionato di Serie C, con le due piacentine scese in campo per la prima gara ufficiale del 2022. Partite che saranno analizzate questa sera alle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà.

Ospiti allo Spazio Rotative il portiere del Piacenza Leandro Pratelli e il difensore del Fiorenzuola Fabio Varoli.

Nella seconda parte, spazio come sempre ai dilettanti, innanzitutto con i gol e le immagini delle gare di Eccellenza di Nibbiano&Valtidone e Agazzanese. Ma in studio arriverà un ospite d’eccezione: Simone Alberici, presidente del comitato regionale della Figc.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

