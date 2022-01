Altri tre contagiati dal virus, in casa Gas Sales i positivi sono 11

Il focolaio Covid esploso in casa Gas Sales Bluenergy si allarga ulteriormente. Sono tre i casi emersi oggi dal nuovo giro di tamponi effettuato sui componenti del gruppo-squadra: due di questi sono giocatori, l’ulteriore contagiato è un membro dello staff. Una situazione dunque in piena evoluzione che ha, di fatto, coinvolto tutti quanti gli elementi del roster di Bernardi se consideriamo il precedente cluster, emerso nelle settimane scorse. Come noto, dopo il rinvio della sfida con la capolista Sir Safety Perugia, anche il match di sabato con Cisterna è stato rinviato a data da destinarsi. La società biancorossa ha reso noto come tutti i contagiati non accusino sintomi.

