Fiorenzuola, oggi la firma di Zunno. Piace, addio a Kevin Gissi

Prosegue la campagna di rafforzamento del Fiorenzuola: oggi firmerà infatti il classe 2001, Marco Zunno che arriva con la formula del prestito dalla Cremonese. Non sarà l’ultimo innesto: si lavora per un paio di cessioni (Zaccariello e Maffei in primis) per poi procedere con l’inserimento di un nuovo terzino destro. Potrebbe essere Matteo Fracassini, ora in forza alla Viterbese.

Si registra invece un addio in casa Piace: si è infatti chiusa con il modesto score di sei presenze (131 minuti) e zero gol, l’esperienza in biancorosso di Kevin Gissi. Il centravanti scende in serie D e indosserà la maglia del Prato.