Piace, sabato c’è il Mantova. Scazzola: “Fondamentale per classifica e morale”

A due giorni dalla partita di sabato al Garilli contro il Mantova, mister Cristiano Scazzola ha parlato del suo Piacenza. La squadra recupererà elementi importanti a centrocampo, ma dovrà fare a meno di Cosenza squalificato in difesa. Obiettivo fondamentale sono i tre punti, per riscattare anche il deludente pareggio di domenica scorsa contro la Pro Patria: “Questa sarà una partita importante, in cui il risultato conterà particolarmente, per la classifica e per il morale. Sappiamo che non sarà facile contro una squadra che si è rinforzata e che può contare su ottimi giocatori, ma noi per prima cosa dobbiamo pensare alla nostra prestazione. C’è qualche acciaccato, qualcuno recupera, ma a prescindere da questo dovremo fare molto meglio sul piano dell’intensità rispetto a quanto visto domenica”.

