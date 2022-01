Ciclismo, Vittoria Grassi del VO2 Team Pink convocata per un allenamento in azzurro

Convocazione in azzurro per Vittoria Grassi, atleta del sodalizio piacentino VO2 Team Pink impegnata domani (sabato) e domenica al velodromo di Montichiari per un allenamento con la nazionale focalizzato sugli sprinter. A guidare il raduno, il ct di settore Marco Villa insieme a Ivan Quaranta, tra l’altro campione mondiale Velocità Juniores nel 1992 ad Atene. Torinese di Grugliasco e classe 2005, Vittoria Grassi nel 2022 affronterà il primo anno nella categoria Donne Juniores e nella scorsa stagione su pista ha vinto il titolo italiano nella Velocità a squadre Allieve. Con lei a Montichiari si alleneranno anche Beatrice Bertolini, Elena Bissolati, Gaia Bolognesi, Giada Capobianchi, Alessia Paccalini e Asia Rabbia in campo femminile e Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo in quello maschile.

