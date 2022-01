Francesca Piccinini in visita alla Volley Academy Piacenza: “Organizzazione da Serie A”

L’ex schiacciatrice azzurra Francesca Piccinini, ora vicepresidente dell’Uyba, ha fatto visita alle ragazze della Volley Academy Piacenza. La Piccinini, icona del volley al femminile, ha avuto esplorato le strutture della società di patron Marchetti.

”La Volley Academy Piacenza – ha affermato – è una società giovane e con le idee molto chiare con una organizzazione da Serie A. Oggi ho visitato le loro strutture qui a Piacenza e devo dire che mi hanno sorpreso per quanto sono complete e all’avanguardia. Per alzare il livello della pallavolo giovanile in Italia è necessario che ci sia una stretta collaborazione tra le società più virtuose e la Volley Academy Piacenza è senza alcun dubbio una di queste”.

