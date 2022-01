“Un sogno”. Il piacentino Nicolò Fagioli ha terminato lo stage con la Nazionale

Sono stati tre giorni speciali per Nicolò Fagioli. Il centrocampista piacentino classe 2001 (di proprietà della Juventus ma quest’anno grande protagonista in Serie B con la maglia della Cremonese) ha infatti terminato lo stage con la Nazionale maggiore del ct Roberto Mancini. Fagioli ha postato oggi sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in maglia azzurra, definendo “un sogno” quanto vissuto in questa sua prestigiosa avventura. Subito sono arrivati i complimenti di Gianluigi Buffon e di alcuni suoi compagni di Nazionale, tra i quali l’attaccante Giacomo Raspadori. Numerosi anche gli applausi dei tifosi juventini (“torna presto in bianconero”).

Per il talentuoso centrocampista si è trattata della prima convocazione con la Nazionale maggiore: la speranza è che Fagioli possa aver convinto Mancini in vista della sfida del 24 marzo con la Macedonia del Nord. Il cammino degli azzurri verso la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar passerà da lì.