Tra Viadana e Lyons vince la nebbia: partita sospesa per scarsa visibilità

Non bastavano i problemi creati dagli infortuni e dal Covid: ci si è messa di mezzo anche la nebbia. Pare che ci sia una sorte di maledizione ad ostacolare il ritorno in campo dei Lyons. Ieri sera allo stadio Mirabello di Reggio Emilia, nell’anticipo serale dell’undicesima giornata di Top 10, Valorugby e Sitav Lyons giocano un tempo, e ancora 15 minuti della ripresa prima che la nebbia abbia la meglio. Ripresa che inizia con una decina di minuti di ritardo, proprio per il calare della nebbia sul campo. Poi, dopo 15′, l’arbitro decide di sospendere la gara per mezz’ora e infine la sospende definitivamente sul parziale di 28-14 in favore del Valorugby. Il derby della via Emilia verrà recuperato a data da destinarsi.

Sulla partita occorre rilevare che nonostante le tantissime assenze, la Sitav Lyons affronta la seconda forza del campionato senza alcun timore reverenziale e se la gioca fino all’ultimo. Anzi, addirittura si porta per due volte in vantaggio e viene raggiunta sul 14 pari allo scadere del primo tempo. La novità assoluta della serata è l’introduzione del TMO anche per il Top 10, e l’arbitro Bottino di Roma ne approfitta in più di un’occasione: per due volte si serve delle immagini per annullare altrettante mete ai Lyons. La prima per un fallo di ostruzione di Cemicetti, la seconda per il doppio movimento di capitan Bruno. Tutte e quattro le mete del primo tempo sono propiziate da maul avanzanti, tuttavia entrambe le contendenti provano a giocare alla mano. Per il resto, un po’ di confusione sui punti di incontro, rimessa laterale reggiana da rivedere, qualche errore e qualche incertezza di troppo su entrambi i fronti, a conferma che la prolungata sosta forzata qualche scompenso lo ha creato. E troppi falli: 10 per i piacentini, 11 per i reggiani. Nella ripresa, Newton calcia la palla sul lato opposto del campo e Bertaccini sbuca dalla nebbia a fari spenti per acchiapparla al volo e segnare, poi è Garcia a sgusciare via come un’ombra dopo aver introdotto palla in mischia, marcando la quarta meta reggiana. Ma proprio non si vede più niente e quindi Bottino convoca i due capitani per chiudere la contesa. Le facce dei protagonisti non sono affatto contente. Il Valorugby Emilia perché assaporava il gusto (forse) di una vittoria, i Lyons per quel clima partita che ancora una volta viene rimandato. Al prossimo fine settimana, si spera, sul campo delle Fiamme Oro.

Valorugby Emilia – Sitav Lyons sospesa al 15′ della ripresa

Valorugby Emilia: Farolini, Leaupepe, Maystrorovic, Schiabel (1’st Cioffi), Bertaccini, Newton, Garcia, Amenta, Sbrocco, Mordacci, Duprez (1’st Rimpelli), Dell’Acqua, Chistolini (1’st Randisi), Luus, Sanavia. All: Manghi

Sitav Lyons: Via G., Boreri, Via A., Conti, Bruno, Biffi, Fontana, Salvetti, Cisse, Bance, Lekic, Cemicetti, Salerno (1’st Minervino), Rollero (7’st Cocchiaro), Acosta (1’st Aloè). All: Garcia Arbitro: Bottino di Roma.

Note: cartellino giallo al 31′ per Dell’Acqua

Marcatori: 20′ mt Bance tr Biffi (0-7); 22′ mt Luus tr Newton (7-7); 32′ mt Rollero tr Biffi (7-14); 40′ mt Mordacci tr Newton (14-14); secondo tempo: 5′ mt Bertaccini tr Newton (21-14); 15′ mt Garcia tr Newton (28-14)