Bakery alla ricerca del primo successo nel 2022: alle 18.00 arriva Torino

Primo successo targato 2022 nel mirino per la Bakery Piacenza, che oggi alle 18 al PalaFranzanti farà di tutto per centrare il successo contro Torino, sfida valida per la 4° giornata di ritorno del girone verde di Serie A2.

Dopo i ko esterni nel derby contro l’Assigeco e a Pistoia contro la Giorgio Tesi Group, la formazione di Federico Campanella proverà a far leva sul fattore-campo per cercare di mettere alle corde una Torino di qualità e desiderosa di tornare nelle zone più nobili della classifica.

In classifica Torino è settima con 14 punti, 4 in più della Bakery che si trova nel limbo tra playoff e playout, entrambi distanti solamente due punti.