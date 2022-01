Eccellenza in campo: il Nibbiano sfida la Modenese, l’Agazzanese il Cittadella

Calendario ridisegnato col ricorso a tre turni infrasettimanali per quel che concerne l’Eccellenza, dove è rimasta confermata la ripresa generale in data odierna, con la disputa della terza giornata di ritorno. Giusto rammentare tuttavia che entrambe le portacolori piacentine sono già scese in campo domenica scorsa per il completamento dei recuperi della fase ascendente. Oggi (ore 14.30) secondo impegno casalingo di fila per il Nibbiano & Valtidone al cospetto della Modenese, mentre l’Agazzanese è di scena a domicilio della capolista Cittadella.

QUI NIBBIANO

La società del presidente Alberici ha perfezionato il tesseramento dell’attaccante romeno Marius Alexandru Hosu, ancora indisponibile al pari dello squalificato Landi. La squadra di mister Favalesi è chiamata a dare un bel seguito alla felice ripartenza di sette giorni fa, stavolta al cospetto di una matricola di tutto rispetto quale la Modenese che ha sole tre lunghezze in meno rispetto ai biancazzurri. Tornano arruolabili e pronti a dire la loro anche Cacia e Lessa Locko.

QUI AGAZZANO

Continua a piovere sul bagnato in casa granata, dove l’infortunio lamentato domenica scorsa da bomber Burgazzoli si è rivelato grave come temuto: stagione finita per il forte cannoniere dell’Agazzanese. Da penultima della classe oltremodo decimata, tuttavia, la realtà granata promette di giocarsela a muso duro pure sul campo della battistrada, cercando di ribaltare il pronostico completamente avverso. Sempre lunga la lista degli assenti, dagli squalificati Borges e Reggiani a Moltini e Bolzoni tuttora alle prese col Covid e ancora agli infortunati Forbiti, Messeri e Favari. Tornano invece disponibili, scontato il turno dietro la lavagna, Gueye e Traorè e con loro, pur a mezzo servizio debellato il Covid, Rantier, Mauri e Mastrototaro.

Il resto del programma: Colorno-Piccardo Traversetolo, Felino-Salsomaggiore, Fidentina-Campagnola, Real Formigine-Rolo, Sanmichelese-Arcetana. Riposa: Bibbiano San Polo.