Super Minasola dà i tre punti al Nibbiano, Agazzanese ko con la capolista Cittadella

Un super Minasola trascina il Nibbiano&Valtidone alla vittoria contro la Modenese, l’Agazzanese decimata resiste stoicamente fino a un quarto d’ora dalla fine in casa della capolista Cittadella.

Nella diciottesima giornata di Eccellenza (RISULTATI E CLASSIFICA) la squadra di mister Favalesi supera all’ultimo respiro un’ottima Modenese, passata in vantaggio al 12′ con il rigore di Falanelli. Prima della fine del tempo pareggia Minasola, che al 92′ firma anche il gol della vittoria. Nibbiano&Valtidone che sale al terzo posto, con 28 punti in 15 partite, sfruttando gli stop delle altre squadre di vertice.

Tutte perdono punti tranne la battistrada Cittadella (salita a quota 35), che supera una incerottata Agazzanese solo nel finale: decidono il rigore di Notari al 77′ e l’autorete di Pastorelli all’80’.

