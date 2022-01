Bocce, i campioni d’Italia Zovadelli-Visconti vincono il sesto “Città di Piacenza”

Bilancio positivo per la sesta edizione del torneo di bocce per coppie “Città di Piacenza”, organizzato ieri dalla bocciofila Old Facsal dopo lo stop del 2021 causato dalle restrizioni Covid.

Trionfano, nelle finali giocate all’impianto di Montecucco, i campioni italiani in carica Pietro Zovadelli e Mattia Visconti del Brescia Bocce, che dopo aver superato i compagni di squadra Mussini e Palazzi in semifinale per 12-7, hanno avuto la meglio anche nella sfida decisiva sulla coppia della Sperone Milano formata da Meroni e Proserpio con il punteggio di 12-9.

Fra le coppie di piacentini in gara, tengono alta la bandiera Luca Sprega e Roberto Manghi. I due atleti della società “Fontanella” di San Nicolò si sono arresi ai quarti di finali ai milanesi Meroni e Proserpio, poi finalisti, per 12-11.

Termina invece nei gironi iniziali – 16 gruppi con 128 coppie iscritte in totale – l’avventura della coppia padre e figlio di Carpaneto formata da Attilio e Dario Marzolini.

