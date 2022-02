Alle 21 torna “Volley Piacenza”: ospiti gli eroi azzurri Recine e Caponeri

Torna questa sera su Telelibertà alle ore 21 “Volley Piacenza #atuttogas”, programma di approfondimento sulla stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Nel corso di questa annata il format condotto dal giornalista Marcello Tassi ha fatto conoscere agli appassionati di pallavolo ogni aspetto della società biancorossa, così come i vari protagonisti che la compongono.

In questa puntata potremo scoprire ben due campioni d’Europa, ospiti nello studio dello spazio Rotative di Telelibertà. Uno di loro è Francesco Recine, lo schiacciatore non ha ormai più bisogno di presentazioni visto che sta trascinando la squadra da inizio stagione con prestazioni da MVP. L’altro è Massimo Caponeri, il tattico della Gas Sales e vice del ct De Giorgi la scorsa estate nella spedizione azzurra che ha vinto l’Europeo proprio con Recine in campo. Insieme a loro ci saranno la responsabile marketing Monica Uccelli e Gregorio Galli di Data Service srl, sponsor Gas Sales, e, in collegamento video, il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini, con contributi del coach Lorenzo Bernardi e di Mattia Bottolo, stella di Padova. Proprio la squadra veneta sarà la prossima avversaria della Gas Sales in campionato, immagini e grafiche ci mostreranno che cosa è successo nell’ultimo turno di Superlega e ci accompagneranno verso il prossimo, che per i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi è in programma domenica sera al Palabanca. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.