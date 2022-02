Piace, alla 18 arriva al Garilli la Virtus Verona. Dubbio Raicevic in attacco,

Dopo la vittoria di misura con il Mantova di sabato scorso, per il Piace è tempo di scendere nuovamente in campo: oggi alle 18 i biancorossi affronteranno, ancora una volta tra le mura amiche dello stadio Garilli, la Virtus Verona. Una sfida che significa scontro con una diretta concorrente per l’accesso in pianta stabile nella griglia playoff. La squadra di mister Scazzola, che ieri allo scadere della finestra invernale di mercato si è arricchita di un nuovo portiere, l’ex Pro Vercelli Tintori, dovrebbe schierarsi nuovamente con il 4-4-2 visto qualche giorno fa. Ancora una volta, però, bisognerà fare i conti con l’infermeria: già, perché oltre ai soliti noti Corbari, Stucchi e Rabbi, infortunati, a Bobb che dovrebbe rientrare venerdì dal Gambia dopo aver raccolto gli onori del Governo locale, a Cosenza squalificato, ci sono new entry tra i giocatori in dubbio. In primis Raicevic, il cui tendine d’Achille fa tremare l’allenatore; anche Rossi non è al meglio mentre Dubickas potrebbe essere pronto per il rientro dal primo istante.

Le probabili formazioni

Piacenza Calcio (4-4-2): Pratelli, Rillo, Nava, Marchi, Parisi; Gonzi, Suljic, Castiglia, Munari; Dubickas, Cesarini. All.: Scazzola.

A diposizione: Tintori, Galletti, Tafa, Armini, Giordano, Marino, Rossi, Lamesta, Raicevic.

Virtus Verona (3-5-2): Giacomel, Munaretti, Pellecani, Cella, Amadio, Metlika, Lonardi, Tronchin, Mazzolo, Danti, Arma. All.: Fresco.

A disposizione: Bragantini, Faedo, Pinto, Manfrin, Zugaro, Danieli, Zarpellon, De Rigo, Nalini, Silvestri, Marchi, Priore.